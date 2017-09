Bayer beantragt EU-Zulassung von BAY94-9027 zur Hämophilie-Behandlung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer AG hat bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) die Zulassung für ein Mittel zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie A beantragt. Wie der Leverkusener DAX-Konzern mitteilte, handelt es sich dabei um BAY94-9027, einen länger wirksamen humanen Faktor VIII. Bereits im vergangenen Monat hatte der Pharmakonzern die Zulassung von BAY94-9027 bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragt.

Hämophilie betrifft weltweit fast 400.000 Menschen. Fast immer handelt es sich dabei um eine vererbte Störung der Blutgerinnung, bei der eines der für die Bildung von Blutgerinnseln verantwortlichen Proteine fehlt oder fehlerhaft gebildet wird.

