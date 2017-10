Covestro: DAX-Aufstieg rückt näher

€uro am Sonntag

Dadurch gibt Bayer die Kontrolle ab; der direkt von den Leverkusenern gehaltene Anteil an Covestro reduziert sich auf 24,6 Prozent. "Damit sind wir unserem Ziel, uns mittelfristig vollständig von Covestro zu trennen, einen großen Schritt nähergekommen", sagte Konzernchef Werner Baumann am Freitag.Bayer hatte seine Kunststofftochter 2015 an die Börse gebracht und Anfang März den angekündigten Ausstieg gestartet. Mittelfristig will sich der Aspirin -Hersteller ganz von Covestro trennen. Über ihren Pensionsfonds halten die Leverkusener noch weitere 8,9 Prozent.Für die im MDAX notierte Covestro verbessern sich mit dem Bayer-Rückzug die Perspektiven für einen Aufstieg in den DAX, da der Streubesitzanteil damit weiter zunimmt.