BBC - Mays Konservative planen Belastungen für Nicht-EU-Ausländer

London (Reuters) - Drei Wochen vor der Parlamentswahl in Großbritannien legen die regierenden Konservativen an diesem Donnerstag ihr Wahlprogramm vor.

Nach einem Bericht der Zeitung "Telegraph" wird Premierministerin Theresa May eine Senkung der Unternehmenssteuer auf 17 Prozent bis zum Jahr 2020 versprechen. Dem Sender BBC zufolge sind für Firmen, die Einwanderer aus Nicht-EU-Staaten beschäftigen, zusätzliche Belastungen vorgesehen. Außerdem drohten den Migranten höhere Kosten im staatlichen Gesundheitssystem.

Die Briten wählen am 8. Juni ein neues Parlament - rund ein Jahr nachdem sie in einem Referendum mehrheitlich für einen Austritt aus der Europäischen Union votiert hatten. In Umfragen liegen Mays Konservative deutlich vor der oppositionellen Labour-Partei. Einer aktuellen Erhebung des Instituts Yougov zufolge verloren die Konservativen allerdings vier Prozentpunkte auf 45 Prozent. Labour gewann dagegen einen Punkt auf 32 Prozent.