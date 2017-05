BBC: Polizei schließt Terroranschlag nicht aus

MANCHESTER (dpa-AFX) - Nach einem BBC-Bericht könnte es sich bei der Explosion zum Ende eines Konzerts in Manchester auch um einen Terroranschlag handeln. Experten zur Terrorbekämpfung hätten bereits Kontakt mit dem Innenministerium in London aufgenommen, berichtete der Sender in der Nacht zum Dienstag.

Mehrere Menschen waren ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt. Auf Bildern waren Konzertbesucher mit Beinverletzungen zu sehen. Zeugen hatten von einem lauten Knall berichtet. Die Ursache dafür ist noch unklar. Auch Sprengstoffspezialisten waren im Einsatz.

Viele Kinder und Jugendliche hatten das Popkonzert besucht. Anwohner boten den Betroffenen eine Schlafgelegenheit an./si/DP/he