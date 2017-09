BDEW - Zahl der Stromtankstellen um 18 Prozent gestiegen

Berlin (Reuters) - Der Ausbau der Stromtankstellen für Elektroautos kommt nach Angaben des BDEW voran.

Nach einer Erhebung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), aus der Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland RND (Montagausgaben) zitieren, stieg die Zahl der Ladepunkte binnen Jahresfrist auf 10.700. Das sei ein Plus von 18 Prozent. Eine Ladesäule mit zwei Anschlüssen wird als zwei Ladepunkte gerechnet.

In Deutschland gebe es 4730 Ladesäulen, von denen 530 schnellladefähig seien, heißt es in dem Vorabbericht unter Berufung auf die BDEW-Studie. Erfasst wurden demnach Ladepunkte von Energieunternehmen sowie von Parkhaus- und Parkplatzbetreibern.

"Wenn der Trend so weitergeht, dürften fehlende Lademöglichkeiten künftig kein Hindernis mehr sein, um sich ein E-Auto anzuschaffen", sagte BDEW-Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer dem RND. Jetzt sei die Automobilindustrie am Zuge. "Was noch fehlt, ist eine attraktive Auswahl an Elektroautos zu erschwinglichen Preisen."