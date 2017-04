BDI-Chef warnt vor Abschottung und Protektionismus

Hannover (Reuters) - BDI-Präsident Dieter Kempf hat mit Blick vor allem auf den Kurs der USA vor Abschottung und Protektionismus gewarnt.

Für mehr Wohlstand seien offener Handel und Warenaustausch nötig, sagte er am Sonntagabend bei der Eröffnung der Hannover-Messe in Hannover. "Derjenige, der immer noch Schwierigkeiten hat, das Entstehen von Exportüberschüssen und Globalisierungseffekten zu erkennen, wäre eingeladen – hier kann man es sich ansehen", sagte er mit Blick auf die größte Industriemesse weltweit. Nötig sei eine globale Arbeitsteilung in der Wirtschaft. Er dankte Bundeskanzlerin Angela Merkel , dass sie sich bei US-Präsident Donald Trump zusammen mit deutschen Industrievertretern bei ihrem Besuch in Washington gegen eine Abschottung der USA ausgesprochen habe. Die deutsche Industrie fürchtet die Einführung amerikanischer Importzölle.

Zugleich mahnte Kempf die EU an, in den Brexit-Verhandlungen keine Grundprinzipien der EU aufzugeben. Es sei bedauerlich, dass die britische Regierung ihre Bevölkerung nicht habe überzeugen können, dass die EU Teil der Lösung und nicht des Problems sei, sagte der BDI-Präsident. "Jetzt geht es darum, die vier Grundfreiheiten der EU nicht durch Sonderregelungen oder gar Rosinenpicken zu verwässern."