Dritter Weltkrieg? Elon Musk und Wladimir Putin warnen vor der Gefahr durch Künstliche Intelligenz

Am vergangenen Freitag erklärte Russlands Präsident in einem Vortrag vor Studenten, dass er in der Künstlichen Intelligenz die Zukunft sieht - nicht nur für Russland, sondern für die gesamte Menschheit: "Wer in diesem Bereich führend sein wird, wird die Welt beherrschen", so Putin. Gleichzeitig warnte er aber auch davor, dass die Technologie Gefahren mit sich bringe, die nur schwer einzuschätzen seien.

Künstliche Intelligenz - eine der größten Gefahren für die Menschheit?

Elon Musk nahm die Äußerungen des russischen Präsidenten zum Anlass, um seine früheren Warnungen in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz zu bekräftigen. So sollte Nordkorea auf "unserer Liste der existenziellen Bedrohungen unten stehen", twitterte der Tech-Pionier. Seiner Meinung nach ist vielmehr der Wettlauf von Staaten zur KI-Überlegenheit der "wahrscheinlichste Grund für den Dritten Weltkrieg".

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. - Elon Musk (@elonmusk) 4. September 2017

Da Regierungen normalen Gesetzen nicht folgen müssten, könnten sie Unternehmen "mit vorgehaltener Waffe" zur KI-Entwicklung drängen, um weltweit führend in diesem Bereich zu werden, so der 46-Jährige.

Musk, der selbst aufstrebende Unternehmen wie Tesla oder SpaceX leitet und die Künstliche Intelligenz mit seinem Unternehmen Open AI erforscht, befürchtet jedoch vor allem, dass die Künstliche Intelligenz in Zukunft anstelle eines Staatschefs einen Krieg beginnen könnte, "wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass ein Präventivschlag am wahrscheinlichsten zum Sieg führen wird". Deshalb fordert er eine strengere staatliche Regulierung.

Hitzige Debatte um KI

Das Thema Künstliche Intelligenz wird schon seit einiger Zeit heiß diskutiert. Erst im Juli 2017 lieferten sich etwa Elon Musk und Mark Zuckerberg einen verbalen Schlagabtausch: Nachdem sich der Facebook-Gründer sehr optimistisch gegenüber der Technologie geäußert und vor Schwarzmalerei gewarnt hatte, bescheinigte ihm der Tesla-Chef kurz darauf ein begrenztes Verständnis der Materie.

Auch andere Prominente aus Wissenschaft und Wirtschaft teilen Musks Sorge vor der KI, darunter Jack Ma. Der Alibaba-Gründer hält apokalyptische Szenarien, wie man sie aus Science-Fiction-Filmen kennt, für realistisch. Und sogar Stephen Hawking reiht sich in die Riege der Mahner ein. Der wohl bekannteste Astrophysiker der Welt hat bereits wiederholt vor dem unkontrollierten Aufkommen der KI gewarnt.

Redaktion finanzen.net

