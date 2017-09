Bei Explosion in Mali drei UN-Soldaten getötet

Abidjan (Reuters) - Bei der Explosion eines Sprengsatzes sind im Norden des westafrikanischen Staates Mali drei UN-Soldaten getötet worden.

Fünf weitere Soldaten wurden verletzt, teilten die UN-Kräfte des Einsatzes Minusma am Sonntag mit. Die Soldaten hätten einen Fahrzeugkolonne zwischen den Städten Anefis und Gao eskortiert, als der Sprengsatz detonierte.

Immer wieder greifen radikal-islamische Gruppen die UN-Truppen in Mali an, bislang wurden mehr als 100 UN-Soldaten getötet. An dem Einsatz, der die Einhaltung des Friedensabkommens zwischen Regierung und Rebellen überwachen soll, ist auch die Bundeswehr beteiligt. Sie stellt knapp 900 Soldaten für die etwa 12.000 Soldaten und Polizisten starke Blauhelmtruppe.