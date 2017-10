Beige Book: US-Wirtschaft wächst trotz Wirbelstürmen

Von Sharon Nunn und Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat durch die Wirbelstürme im Süden und Südosten des Landes keinen nennenswerten Schaden genommen. Die wirtschaftliche Aktivität nahm im Zeitraum von September bis Anfang Oktober mit moderatem Tempo zu, hieß es im Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve.

Gleichwohl meldeten die Fed-Distrikte Richmond, Atlanta und Dallas Verwerfungen in bestimmten Branchen wie Transport, Energie und Landwirschaft.

Den Preisdruck nannte die Notenbank moderat. Das Wachstum auf dem Arbeitsmarkt wurde in der Erhebung als stagnierend oder moderat in den meisten Distrikten bezeichnet. Knapp seien vor allem qualifizierte Arbeitskräfte in Branchen wie Bauwirtschaft, Transport und Produktion sowie in einigen Bereichen des Gesundheitssektors. Trotzdem falle der Lohndruck weiterhin verhalten aus.

Der Bericht der Fed basiert auf Umfragen in allen zwölf Distrikten der Notenbank. Die Ergebnisse dienen der Vorbereitung auf die nächste Zinsentscheidung am 1. November. An den Märkten wird erwartet, dass die US-Notenbank bis zum Jahresende noch einmal die Zinsen erhöhen wird, allerdings erst bei der Sitzung am 13. Dezember. Zuletzt hatte die Fed im Juni ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne 1,00 bis 1,25 Prozent angehoben.

