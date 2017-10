Beijing Enterprises schüttet Dividende aus

Der chinesische Mischkonzern Beijing Enterprises Holdings Limited (ISIN: HK0392044647) zahlt am Mittwoch eine Zwischendividende in Höhe von 0,30 Hongkong-Dollar (HKD) an seine Aktionäre aus (Record day war der 25. September 2017). Im Vergleich zum Vorjahr (0,30 HKD) bleibt die Dividende damit unverändert.

Beijing Enterprises zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende an die Aktionäre. Die Gesamtausschüttung für 2016 lag bei 0,95 HKD (ca. 10,4 Eurocent) und lag damit auf dem Niveau der Dividende im Vorjahr. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von rund 2,04 Prozent.

Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg im ersten Halbjahr 2017 um 10,3 Prozent auf 3,78 Mrd. HKD (ca. 0,41 Mrd. Euro). Der Umsatz fiel im ersten Halbjahr 2017 um 2,9 Prozent auf 27,6 Mrd. HKD (ca. 3 Mrd. Euro).

Beijing Enterprises Holdings Limited wurde im Mai 1997 in Peking gegründet. Der Mischkonzern ist tätig als Versorger und Energiedienstleister. Darüber hinaus ist der Konzern im Transport und Straßenbau tätig und mit einem Anteil von rund 80 Prozent Muttergesellschaft der Bierbrauerei Yanjing.

Redaktion MyDividends.de