Aktien aus dem Medizin- und Pharmabereich gehören neben den hochtechnologischen Konzernen wohl zu den schwierigsten Wertpapieren, die man an der Börse spielen kann. Die meisten Unternehmen, die auf diesem Feld unterwegs sind, bleiben über Jahre hin unprofitabel. Wir stellen im aktuellen Anlegermagazin fünf Aktien vor, bei denen große Wachstumschancen lauern könnten.

Heute im Fokus

DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow Jones s im Plus -- Delivery Hero-IPO erfolgreich -- Gewinnwarnung: Bayer-Aktie bricht ein -- Nike legt starke Quartalszahlen vor -- Zalando, adidas, VW im Fokus

Britische Banken stoppen Handel mit Katars Landeswährung. Investition in Bank of America bringt Buffett mehr als 12 Milliarden Gewinn. Britischer Notenbankchef warnt Finanzbranche vor Risiken durch Klimawandel. Deutsche Bank lehnt Veröffentlichung von Trump-Daten ab. Haldex-Management zieht Unterstützung für Übernahme durch Knorr zurück. E.ON will zurückgezahlte Brennelementesteuer im Unternehmen belassen. Pfund Sterling löst Euro als Sorgenwährung ab.