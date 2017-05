Belden gibt ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt

Der amerikanische Technologiekonzern Belden gibt ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 200 Mio. US-Dollar bekannt. Das Programm verfügt über keine Laufzeitbegrenzung. Belden kündigte auch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,05 US-Cents je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 69,83 US-Dollar (Stand: 25. Mai 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,29 Prozent. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 6. Juli 2017 (Record date: 15. Juni 2017).

Belden hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Lösungen für die industrielle und kommerzielle Datenübertragung spezialisiert und beschäftigt über 8.500 Mitarbeiter. Das Produktportfolio für Signalübertragungslösungen umfasst Datenkabel, Steckverbinder, E/A-Module und Netzwerkkomponenten.

Redaktion MyDividends.de