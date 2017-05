Belgischer Reaktor Tihange 1 wieder am Netz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der seit September abgeschaltete belgische Atomreaktor Tihange 1 ist wieder in Betrieb. Die Anlage sei in der Nacht wieder angelaufen, teilte der Betreiber Engie (Engie SA) Electrabel am Samstag auf seiner Internetseite mit. Der Meiler stand monatelang still, weil bei Bauarbeiten ein Nebengebäude beschädigt worden war. Vor wenigen Tagen bescheinigte die belgische Atomaufsicht FANC, dass ein sicherer Betrieb wieder möglich sei.

Das Kraftwerk Tihange mit drei Reaktoren steht nahe Lüttich nur etwa 70 Kilometer von Aachen entfernt. In Deutschland umstritten ist vor allem der Reaktor Tihange 2, seit dort Haarrisse im Reaktordruckbehälter entdeckt wurden./hrz/DP/das