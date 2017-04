Nordkorea provoziert erneut mit Raketentest

Seoul (Reuters) - Nordkorea hat ungeachtet der Spannungen im Konflikt mit den USA erneut eine Rakete getestet.

Der Versuch schlug aber fehl. Das Geschoss explodierte am Sonntag nach US-Angaben unmittelbar nach dem Start. Der Test ereignete sich nur einen Tag nach dem wichtigsten Nationalfeiertag Nordkoreas und wenige Stunden vor der Ankunft von US-Vizepräsident Mike Pence in Südkorea. Nordkorea ignorierte damit auch alle Mahnungen seines Verbündeten China. Die US-Regierung reagierte zurückhaltend auf die neue Provokation. Der Test sei keine Überraschung und gescheitert wie der Versuch zuvor, sagte ein Berater von Pence. Die USA müssten daher nicht stärker darauf reagieren. Südkorea sprach von einer Bedrohung für die gesamte Welt. Auch die Bundesregierung verurteilte den Raketentest.

Bei dem Geschoss handelte es sich nach US-Angaben vermutlich um eine Mittelstrecken-Rakete. Die gute Nachricht sei, dass der Test an der Ostküste schon nach fünf Sekunden gescheitert sei, sagte der Pence-Berater, der namentlich nicht genannt werden wollte. US-Außenminister Rex Tillerson telefonierte der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge wegen des Vorfalls mit der chinesischen Führung. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt.

US-Präsident Donald Trump hat einen harten Kurs gegenüber der Regierung in Nordkorea angekündigt, die im vergangenen Jahr auch zweimal Atomwaffen testen ließ. Er erhöhte zudem den Druck auf China, Nordkorea bei seinem Rüstungsprogramm Einhalt zu gebieten und erklärte, er sei notfalls zu einem Alleingang bereit. Nordkorea hingegen provozierte zuletzt auch mit einem Raketentest kurz vor dem US-Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping Anfang April.

China rief erst am Freitag zu Zurückhaltung in dem Konflikt auf. Die Volksrepublik ist der einzige Verbündete des weitgehend isolierten Nachbarlandes, lehnt aber dessen umstrittenes Atomprogramm ab. Die Regierung in Peking unterstützt deshalb die UN-Sanktionen. So schickte sie kürzlich zahlreiche nordkoreanische Schiffe mit Kohlelieferungen zurück. Kohle ist ein wichtiges Exportgut für das verarmte Nordkorea. Auch Russland mahnt zur Mäßigung.

PENCE SICHERT SÜDKOREA UNTERSTÜTZUNG ZU

Pence sicherte Südkorea bei seinem Besuch Unterstützung zu. Die USA hätten nie enger und entschlossener an der Seite ihres Verbündeten gestanden, sagte Pence in einer Rede vor US-Soldaten kurz nach seiner Ankunft. Die südkoreanische Regierung berief eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Der Raketentest bedrohe die gesamte Welt, warnte sie. Die Bundesregierung verurteilte den Test. Das Regime in Pjöngjang sei auf Konfrontationskurs und zeige sich gewillt, trotz der klaren Warnungen der internationalen Gemeinschaft die Spannungen nochmals zu verschärfen, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin.

Seit das US-Militär mit Luftangriffen in Syrien und Afghanistan eingegriffen hat, wachsen die Sorgen, Trump könne ähnliche Pläne für Nordkorea hegen. Nachdem ein US-Flugzeugträger in die Region geschickt wurde, drohte die Führung in Pjöngjang den USA mit einem Atomschlag. Am Samstag kündigte Nordkorea Vergeltungsmaßnahmen an, sollten die USA ihre "Provokationen" nicht einstellen. Bei der Parade zum 105. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung, dem Großvater von Machthaber Kim Jong Un, präsentierte das Militär zudem offenbar neue Langstrecken- und U-Boot-gestützte Raketen.

Nordkorea ist trotz seiner wirtschaftlichen Probleme eine bedrohliche Militärmacht. Experten schätzen, dass das Land ständig mehr als eine Million Soldaten unter Waffen hat. Seoul, die Hauptstadt des Nachbarlandes und US-Verbündeten Südkorea, liegt nur etwa 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Mit seinen Raketen kann Nordkorea auch Japan erreichen.