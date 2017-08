Bereitschaft zur Preisgabe persönlicher Daten im Internet steigt

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutschen gehen einer Umfrage zufolge im Internet zunehmend sorgloser mit ihren privaten Daten um. Mittlerweile fühle sich noch jeder Zweite (54 Prozent) bei der Weitergabe seiner Daten unwohl, erklärte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Mittwoch unter Berufung auf eine repräsentative Online-Umfrage mit rund 1.000 Teilnehmern. 2014 habe dieser Anteil noch bei knapp zwei Dritteln (63 Prozent) gelegen.

Noch stärker ist diese Tendenz, wenn es um die Preisgabe von Informationen über den Standort- oder Browserverlauf geht. 2014 störte dies der Umfrage zufolge noch 71 Prozent, aktuell sind es nur noch 58 Prozent. Obwohl sich die Sorge, persönliche Daten weiterzugeben, durch alle Altersgruppen zieht, ist der Anteil bei den 16- bis 24-Jährigen mit 53 Prozent deutlich geringer ausgeprägt als bei den 60- bis 64-Jährigen mit 65 Prozent.

Nichts zu verbergen Im Gegensatz zum Problembewusstsein früherer Jahre, als beispielsweise eine Volkszählung an der Haustür für Aufruhr sorgte, ist es der Umfrage zufolge mittlerweile 27 Prozent der Deutschen völlig egal, ob Unternehmen oder Regierungen persönliche Informationen über sie speichern. Die große Mehrheit von 77 Prozent hat bereits resigniert und hält einen Teil-Verlust der Privatsphäre für unvermeidbar.

Dabei wissen sechs von zehn Deutschen nicht, welche Rechte sie gegenüber den Unternehmen in Bezug auf ihre Daten haben. Der Anteil der Unwissenden ist im Vergleich zu 2014 sogar um 13 Prozentpunkte gestiegen. Und 68 Prozent der Menschen wissen nicht, welche persönlichen Informationen die Unternehmen über sie gesammelt haben.

August 23, 2017

