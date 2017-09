Berentzen senkt Ergebnisprognose für 2017

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt mit kleinem Minus -- Dow Jones im Plus -- Experte: "Chinesische Schürfer könnten Bitcoin zerstören" -- Munich Re stellt Gewinnziel in Frage -- Tesla, Deutsche Bank, BASF im Fokus

Versicherer AXA diskutiert wohl über seine Vermögensverwaltung. Pirelli will mit Börsengang bis zu 3,3 Milliarden Euro einnehmen. Daimler baut ersten vollelektrischen Lkw ab 2019 in Großserie. iPhone X: Apple erklärt, warum Face ID bei der Keynote versagt hat. Auftrag war erwartet worden - AIXTRON-Aktien steigen nur leicht. Apple macht das iPad Pro teurer. Bank of England hält an lockerer Geldpolitik fest.