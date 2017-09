Bericht - Nutzung von Privatmails in US-Regierung wird untersucht

Washington (Reuters) - Das US-Präsidialamt hat einem Bericht zufolge eine Untersuchung zur privaten Nutzung von E-Mails durch hochrangige Regierungsmitarbeiter eingeleitet.

Es werde nach gesendeten und empfangenen Nachrichten gesucht, in denen es um die Regierungsgeschäfte gehe, berichtete Politico am Donnerstag unter Berufung auf vier Insider. Demnach könnten die Ermittlungen Wochen oder Monate in Anspruch nehmen. Ausgangspunkt sei ein Politico-Bericht gewesen, demzufolge etwa der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump , Jared Kushner, Privatmails für Regierungsangelegenheiten nutzte.

Der Republikaner Trump hatte im Wahlkampf 2016 immer wieder gefordert, seine demokratische Rivalin Hillary Clinton wegen der Nutzung privater Mails während ihrer Zeit als Außenministerin einzusperren. Ermittlungen zufolge nutzte Clinton ihren privaten Mailserver teilweise auch für Verschlusssachen.