Bericht über US-Präventivschlag gegen Nordkorea zurückgewiesen

Washington (Reuters) - Ein Vertreter der US-Regierung hat einen Medienbericht über die Vorbereitung eines Präventivschlages gegen Nordkorea zurückgewiesen.

Der Bericht des TV-Senders NBC sei schlicht falsch, hieß es am Donnerstag. Ein anderer Regierungsvertreter sagte, der Beitrag sei "bestenfalls spekulativ". Das Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Man diskutiere mögliche Szenarien grundsätzlich nicht in der Öffentlichkeit.

NBC hatte unter Berufung auf US-Geheimdienstkreise berichtet, die USA seien zu einem konventionellen Angriff auf Nordkorea bereit, wenn die Verantwortlichen von einem bevorstehenden neuen Atomwaffentest überzeugt seien. In jüngster Vergangenheit sind die Befürchtungen vor einem sechsten Atomwaffentest oder neuen Raketentests der Regierung in Pjöngjang gewachsen. Die USA haben einen Flottenverband in die Region entsandt.