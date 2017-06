Berlin, Paris und Rom kritisieren gemeinsam US-Klima-Entscheidung

BERLIN (AFP)--In einer gemeinsamen Erklärung haben die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Italiens den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen kritisiert. Sie nähmen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump "mit Bedauern zur Kenntnis", hieß es in der am Donnerstag in Berlin verbreiteten Erklärung. Die Staats- und Regierungsschefs bekräftigten "mit größtem Nachdruck" ihre Verpflichtung, das Übereinkommen von Paris rasch in die Tat umzusetzen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 16:58 ET (20:58 GMT)- - 04 58 PM EDT 06-01-17