Berlin will Einhaltung der Verfassung im Konflikt um Katalonien

BERLIN (Dow Jones)-- Die Bundesregierung hat im Konflikt in Spanien um die Unabhängigkeit Kataloniens erneut eine Einhaltung der spanischen Verfassung angemahnt. "Wir hoffen auf eine schnelle Beruhigung der Lage, auf Grundlage des Rechtsstaates und des Dialogs, selbstverständlich im Rahmen der spanischen Verfassung", sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von Ende August gälten "unverändert".

Merkel hatte damals erklärt, die Bundesregierung habe "ein großes Interesse" daran, dass die Stabilität in Spanien erhalten bleibe. "Deshalb ist es wichtig, dass in allem die Rechtsstaatlichkeit - das heißt: die spanische Verfassung - eingehalten wird", hatte sie laut Bundespresseamt erklärt.

Der Regierungssprecher hob am Montag hervor, Deutschland sei Spanien und seinen Menschen auf das Engste verbunden. "Wir beobachten die aktuelle Auseinandersetzung um den Status von Katalonien deshalb sehr aufmerksam, so natürlich auch die Entwicklungen gestern."

In Katalonien hatten bei dem vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärten und von der Zentralregierung in Madrid verbotenen Unabhängigkeitsreferendum nach Angaben der katalanischen Regionalregierung 90 Prozent für die Abspaltung der Region gestimmt. Die Regierung in Madrid sieht dieses Ergebnis aber als nichtig an. Spanische Polizisten hatten mit teils massiver Gewalt am Sonntag versucht, das Referendum zu verhindern. Dabei waren nach Angaben der Regionalregierung hunderte Menschen verletzt worden.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte unterdessen in dem Konflikt "beide Seiten zu einem respektvollen Umgang miteinander" auf und warnte vor "tiefen Einschnitten" bei einem Bruch Kataloniens mit dem spanischen Staat. Die Industrie schaue "mit Sorge auf die heftiger werdenden Auseinandersetzungen in Spanien", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Ein Bruch der Region mit dem spanischen Staat würde für beide Seiten tiefe Einschnitte bedeuten." Nur ein ernst zu nehmender Dialog könne die Lage befrieden.

October 02, 2017 07:20 ET (11:20 GMT)