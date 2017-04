Berliner Hilfs-Appell gegen drohende Hungerkatastrophe in Afrika

Berlin (Reuters) - Die Weltgemeinschaft muss nach den Worten von Außenminister Sigmar Gabriel eine große Hungerkatastrophe in Afrika abwenden.

"Wir müssen sofort helfen", forderte er am Mittwoch in Berlin. Die Not der Menschen sei ungeheuer groß. Es gehe darum, das nackte Überleben zu sichern. "Wir schätzen, dass etwa 20 Millionen Menschen in Nigeria, Sudan, Kenia, Somalia und im Jemen bedroht sind", sagte der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi. "Es ist ein tödliches Dreieck zwischen Konflikten, Dürren und Vertreibung", das die Menschen bedrohe. Er wies darauf hin, dass allein Uganda dieses Jahr mehr Flüchtlinge aus dem Südsudan aufgenommen habe als ganz Europa über das Mittelmeer kommende Hilfesuchende.

Deutschland werde seine Hilfen um 400 Millionen Euro aufstocken, kündigte Gabriel an. "Der Berliner Appell soll helfen, andere dazu zu bewegen mitzumachen." Nach UN-Angaben werden allein für Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen 4,4 Milliarden Dollar benötigt, von denen aber erst eine Milliarde Dollar eingeworben seien. Entwicklungsminister Gerd Müller warf Russland, Saudi Arabien und China vor, sich nicht oder kaum an den Zuwendungen zu beteiligen.