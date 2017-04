Berlins Flughafenchef Lütke Daldrup: 'Unser Ziel ist 2018'

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld bei Berlin soll nach fünf geplatzten Eröffnungsterminen im kommenden Jahr in Betrieb gehen. "Unser Ziel ist 2018", bekräftigte der neue Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Im Sommer wolle er dafür einen Terminplan vorlegen, der auch Zeitpuffer für unvorhergesehene Probleme enthalte. "Auf dieses Projekt schauen ganz Viele, nicht nur in Deutschland", sagte Lütke Daldrup. "Deshalb geht es auch um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen."

Der Flughafenchef äußerte sich zuversichtlich, dass der Brandschutz im Terminal nach dem Umbau funktioniert. Notwendige Rauchgasversuche stehen im zentralen Abschnitt seinen Worten nach aber noch aus. Lütke Daldrup versicherte, dass der Kostenrahmen von zuletzt 6,5 Milliarden Euro für den Bau ausreiche. Zudem sprach er sich gegen Forderungen aus, den Berliner Flughafen Tegel nach der Eröffnung des neuen Flughafens in Betrieb zu halten./bf/DP/stk