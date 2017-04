Betriebsrat von thyssenkrupp reagiert mit Aktionen auf Sparprogramm

ESSEN (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten Sparprogramm in der Stahlsparte von thyssenkrupp will der Betriebsrat mit Aktionen reagieren. "Es wird fast keinen Tag ohne Belegschaftsaktionen geben", kündigte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Stahlsparte, Tekin Nasikkol, am Samstag an. Durch Informations-Veranstaltungen für die Belegschaft könne es spürbare Einschränkungen in der Produktion geben bis zur Situation, in der eine "ordnungsgemäße Produktion" nicht mehr möglich sei.

Schon am Freitag habe es eine Belegschaftsinformation in der Anlage zur Verarbeitung von Grobblech in Duisburg-Hüttenheim gegeben, eine weitere war demnach für Sonntagmittag zum Schichtwechsel am Mittag geplant.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp hatte geplante Einsparungen von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren und die Schließung von Teilanlagen angekündigt. Im Mittelpunkt stünden dabei Effizienzsteigerungen bei Personal, Instandhaltung und Reparatur, Logistik, Vertrieb und Verwaltungskosten. Der Betriebsrat befürchtet den Wegfall von mehr als 300 Arbeitsplätzen. Demnach sollen die Anlagen zur Verarbeitung von Grobblech in Duisburg-Hüttenheim und Bochum vor der Schließung stehen./sil/DP/he