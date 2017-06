Bitkom: Sechs von zehn Deutschen sehen Digitalisierung als Chance

BERLIN (AFP)--Die meisten Deutschen sehen die Digitalisierung als Chance, geben ihrer eigenen Digitalkompetenz aber gerade einmal eine ausreichende Note. Wie eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, stehen 60 Prozent der Gesamtbevölkerung der Digitalisierung positiv gegenüber. Bei den 14- bis 29-Jährigen sehen sogar 76 Prozent die Digitalisierung als Chance, bei den über 65-Jährigen dagegen nur 49 Prozent.

"Wir haben eine viel größere Aufgeschlossenheit gegenüber der Digitalisierung in der Gesamtbevölkerung bis einschließlich 64 Jahre als in der Generation 65 plus", erklärte Bitkom-Präsident Thorsten Dirks. "Digitale Technologien spielen im Alltag dieser beiden Gruppen völlig unterschiedliche Rollen - die Jüngeren und die Älteren leben in unterschiedlichen Welten, Mitte der Sechzig ist ein tiefer Graben."

Wie die Repräsentativumfrage von Bitkom Research unter 1.010 Bürgern weiter ergab, bewerten die Deutschen im Durchschnitt ihre eigene Digitalkompetenz lediglich mit der Schulnote vier. Die Älteren ab 65 Jahre benoteten sich sogar mangelhaft, die 14- bis 29-Jährigen stuften ihr eigenes Können als befriedigend ein.

"Angesichts der Offenheit für die Digitalisierung und der großen Bedeutung, die digitale Technologien in breiten Teilen der Bevölkerung für das eigene Leben spielen, muss dieses Ergebnis ein echtes Alarmsignal sein", erklärte Dirks. "Das Thema Bildung rund um digitale Technologien muss eine viel höhere Priorität als bisher bekommen, und zwar angefangen in der Schule bis hin zum dauerhaften Lernen im Unternehmen."

