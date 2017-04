BKA-Chef fordert europäische Polizeibehörde

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, fordert eine europäische Polizeibehörde. Er sagte in einem Interview mit der Bild am Sonntag, innerhalb Europas müssten die Daten so ausgetauscht werden, als wäre es eine Nation. Europa brauche eine starke zentrale Koordination polizeilicher Zusammenarbeit - ähnlich der Rolle des BKA als Zentralstelle der deutschen Polizei. Zudem forderte der BKA-Chef eine bessere Vernetzung in Europa. Denn derzeit nutze die Polizei unterschiedliche Systeme. Seiner Ansicht nach werden dadurch Ermittlungen erschwert. Beispielsweise fehle im Schengener Informationssystem eine biometrische Komponente, damit Personen anhand ihres Fingerabdrucks identifiziert werden könnten.

Mit Blick auf den Anstieg der Zahl der Gefährder in Deutschland forderte er einen einheitlichen Handlungsrahmen. Es sei für die Überwachung nicht hilfreich, dass es 16 verschiedene Polizeigesetze gebe, sagte er. So sei aus rechtlichen Gründen eine Kommunikationsüberwachung in fünf Bundesländern nicht möglich, darunter Berlin und Nordrhein-Westfalen.

