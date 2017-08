Blatt - BKA warnt nach Portalverbot vor Vergeltung von Linksextremen

Berlin (Reuters) - Das Bundeskriminalamt (BKA) rechnet einem Medienbericht zufolge nach dem Verbot einer Internetplattform von Linksextremisten mit Vergeltungsaktionen.

Es könne zu Sachbeschädigungen bis hin zu schweren Brandstiftungen wie beim G20-Gipfel in Hamburg kommen, berichtete die "Welt am Sonntag" am Samstag vorab. Die Zeitung beruft sich auf eine vertrauliche "Gefährdungsbewertung" des BKA vom Freitag, die dem Blatt vorliege. Ziel dürften vor allem staatliche Einrichtungen sein. Hintergrund sei das Verbot der Plattform "linksunten.indymedia", das die linke Szene "als Folge der öffentlichen und politischen Debatte um die gewalttätigen Ausschreitungen des G20-Gipfels im Juli" auslegen dürfte.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere bezeichnete das am Freitag ergangene Verbot als ein Zeichen gegen linksextremistische Hetze im Internet. Das Portal sei die einflussreichste Internetplattform gewaltbereiter Linksextremisten in Deutschland.