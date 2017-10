Blatt - Kriegsparteien vereinbaren Feuerpause für Süd-Damaskus

Kairo/Beirut (Reuters) - Mehrere Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg haben staatlichen ägyptischen Medien zufolge eine Feuerpause für Süd-Damaskus vereinbart.

Dies sei nach Verhandlungen in Kairo beschlossen worden, berichtete die Zeitung "Al-Ahram" am Donnerstag. Dem staatlichen Fernsehen zufolge soll der Waffenstillstand ab Mittag gelten. Wer an der Vereinbarung beteiligt ist und für welche Teile der Hauptstadt sie gelten soll, wurde zunächst nicht bekannt. In den vergangenen Monaten hat das syrische Militär mehrere Vororte von Damaskus von Rebellengruppen zurückerobert. Sie kämpft auch in den östlichen Bezirken Dschobar und Ain Tarma gegen Aufständische.