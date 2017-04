BLG Logistics erzielt höheren Umsatz und zahlt eine unveränderte Dividende

Die BLG Logistics Group (ISIN: DE0005261606) wird eine Dividende von 0,40 Euro ausbezahlen. Die Ausschüttungsquote liegt bei 89,5 Prozent (Vorjahr: 90,2 Prozent). Beim derzeitigen Börsenkurs von 13,33 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,00 Prozent. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,40 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 18. Mai 2017 in Bremen statt. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 23. Mai 2017.

Der Konzern strebt an, die Dividende marktkonform zu erhöhen, sie aber mindestens auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. In den letzten 5 Jahren lag die Dividende jeweils bei 0,40 Euro. Für 2016 weist BLG Logistics einen Umsatz von 1,05 Mrd. Euro aus, ein Plus von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag mit 30,8 Mio. Euro 3,7 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Das Unternehmen wurde 1877 für die Lagerung und Umschlag von Gütern in Bremen gegründet. Im Zuge einer umfassenden Restrukturierung Mitte der 1990er Jahre wandelte sich die BLG (Bremer Lagerhaus Gesellschaft) vom lokalen Hafenumschlagsunternehmen in Bremen und Bremerhaven zum internationalen Logistikdienstleister mit den Schwerpunkten Automobillogistik und Kontraktlogistik. BLG hat seinen Sitz in Bremen und beschäftigt aktuell rund 10.000 Mitarbeiter.



