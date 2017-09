Blue Capital Reinsurance kündigt Dividende an

Der Versicherungskonzern Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd. (ISIN: BMG1190F1077, NYSE: BCRH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 30 US-Cents ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 15,85 US-Dollar bei 7,57 Prozent (Stand: 18. September 2017). Die Auszahlung erfolgt am 13. Oktober 2017 (Record date: 29. September 2017).

Der Rückversicherer hat seinen Unternehmenssitz auf den Bermudas. Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2017 lag der Umsatz bei 20,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 21, 6 Mio. US-Dollar). Der Gewinn betrug 8,7 Mio. US-Dollar nach 6,9 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 31. Juli berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2017 liegt die Aktie an der Wall Street mit 14,09 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 138,87 Mio. US-Dollar (Stand: 18. September 2017).

Redaktion MyDividends.de