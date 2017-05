BMF: Schuldenmaßnahmen für Griechenland werden nicht jetzt geprüft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Gläubiger Griechenlands prüfen zum jetzigen Zeitpunkt nach Angaben des Bundesfinanzministeriums (BMF) noch keine Schuldenerleichterungen für das Land. "Es werden keine Schuldenerleichterungen vorbereitet", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das wird geprüft nach vollständiger Umsetzung des Programms und nicht jetzt." Damit werde für 2018 gerechnet.

Kolberg verwies auf das Statement der Eurogruppe bei der Vereinbarung des laufenden Hilfsprogramms, dem zufolge nach vollständiger Umsetzung geprüft werden solle, "ob Schuldenmaßnahmen notwendig" seien. "Das gilt weiterhin."

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sei weiter zuversichtlich, dass die laufende Überprüfung des griechischen Hilfsprogramms bis zur nächsten Eurogruppen-Sitzung am 22. Mai erfolgreich abgeschlossen werden könne. Derzeit werde dazu noch über die von Athen zugesagten Reformen und über die Schuldentragfähigkeit gesprochen und damit auch über die Frage des griechischen Primärüberschusses. Dies sei auch am Vortag in der Euro-Arbeitsgruppe in Brüssel erörtert worden.

Die internationalen Geldgeber des Landes hätten in einem Papier verschiedene Schuldenmaßnahmen zusammengestellt, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf mit dem Schreiben vertraute Personen. Das Papier solle Grundlage für weitere Diskussionen sein und an die Euro-Finanzminister verschickt werden. Ein Element darin ist den Angaben zufolge eine Übernahme der ausgezahlten Hilfskredite des Internationalen Währungsfonds (IWF) durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM).

Eine frühzeitige Ablösung der IWF-Kredite durch den ESM würde Griechenland entlasten, da die Zinsen beim ESM deutlich niedriger und die Laufzeiten seiner Darlehen länger sind. Neben diesem Schuldentausch werden laut dem Bericht weitere Maßnahmen diskutiert, darunter eine Laufzeitverlängerung der bisher ausgezahlten Rettungskredite und eine Rücküberweisung von Gewinnen aus Griechenland-Anleihen durch die Europäische Zentralbank und die nationalen Notenbanken nach Athen.

