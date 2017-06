BMW auf US-Markt erneut mit herbem Absatz-Dämpfer

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat auf dem US-Markt auch im Mai weiter einen schlechten Lauf gehabt. Wegen Einbrüchen bei herkömmlichen Passagierfahrzeugen verkauften die Münchener vergangenen Monat mit 29 878 Autos 11,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Woodcliff Lake mitteilte. Hätten die in den USA beliebten Sportgeländewagen (SUVs) vor allem dank des X3 nicht zusammen ein kleines Plus eingefahren, wäre das Minus noch größer gewesen. Der neue 5er konnte mit einem Verkaufsplus von 12,7 Prozent allerdings ebenfalls punkten. Nach den ersten fünf Monaten stehen für BMW 4,8 Prozent weniger verkaufte Fahrzeuge zu Buche, bei der Stammmarke ohne die Kleinwagenmarke Mini sind es 3,6 Prozent weniger./men/he