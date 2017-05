BMW-CFO: F&E-Quote steigt auf 6 Prozent - EU-Abgasvorgabe erreichbar

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW geht laut seinem Finanzvorstand Nicolas Peter deutlich in Vorleistung, um den Wandel zur E-Mobilität voranzutreiben. Gleichzeitig hält er die strengeren EU-Abgasvorschriften für erreichbar. Dafür werden die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (F&E) bereits in diesem Jahr auf "rund 6 Prozent" angehoben, sagte Peter in einem Interview mit der Börsen-Zeitung.

Dies wären rund 1 Milliarde Euro mehr, so die Zeitung auf Basis der Umsatzschätzungen von Analysten für 2017 und der F&E-Quote 2016 von 5,5 Prozent entsprechend 5,2 Milliarden Euro. Die hauseigene Zielbandbreite für die F&E-Quote liegt bei von 5 bis 5,5 Prozent. "Auch im kommenden Jahr dürften wir eine höhere Relation verzeichnen", prognostizierte er.

"Die CO2-Reduzierung, die Elektrifizierung der Antriebe und das autonome Fahren sind die zentralen Herausforderungen unserer Industrie für die nächsten Jahre", sagte Peter.

Dies und die angelaufene Modelloffensive will die Konzernführung aus eigener Kraft stemmen. "Wir finanzieren das wie gehabt aus eigenen Mitteln", sagte der CFO. BMW wolle vor allem mit dem Verkauf größerer Luxus-Geländewagen - ausgestattet unter anderem mit Dieselantrieben - genügend Cashflow erwirtschaften, um die Ausrichtung hin zu mehr E-Fahrzeugen finanziell abzusichern.

Peter betonte in dem Interview, dass dabei die strengere EU-Vorgabe zum Kohlendioxidausstoß ohne den Diesel nicht zu schaffen sei. "Wir werden das EU-Ziel, bis 2021 den Kohlendioxidausstoß auf 95 g pro Kilometer im Flottendurchschnitt zu reduzieren, erreichen. Das setzt einen gewissen Dieselanteil bei jedem Hersteller voraus, ohne den es nicht funktioniert." Der Diesel stoße bis zu 15 Prozent weniger CO2 aus als bei einem vergleichbaren Benzinmotor, sagte er.

Zu möglichen Restwertrisiken bei E-Autos gab Peter Entwarnung. "Derzeit beobachten wir, dass sich die Restwerte unserer i3-Fahrzeuge sehr stabil entwickeln und wir der restwertstabilste Anbieter von E-Fahrzeugen sind."

