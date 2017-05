BMW ruft über 45 000 Wagen wegen defekter Türen zurück

Washington (dpa) - BMW muss in den USA mehr als 45 000 Autos reparieren, weil die Gefahr besteht, dass sich die Türen während der Fahrt öffnen. Der Rückruf bezieht sich auf ältere Fahrzeuge der 7er Serie, betroffen sind die Modelljahrgänge 2005 bis 2008, wie die US-Verkehrsaufsicht NHTSA am Freitag mitteilte. Ein Defekt am Verschluss könne dazu führen, dass die Türen nicht vollständig verriegeln und unter Druck durch Körperkontakt oder holprige Straßenoberflächen aufspringen. In den Dokumenten der Behörde ist nicht die Rede von Unfällen oder Verletzungen im Zusammenhang mit dem Problem. BMW arbeite noch an einer Lösung zur Behebung der Mängel./hbr/DP/he