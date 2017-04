BMW schafft nach längerer Flaute dank SUVs leichtes Plus beim US-Absatz

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW kann nach längerer Durststrecke in den USA beim Auto-Verkauf wieder einen kleinen Aufschwung vermelden. Im März wurde der Münchener Dax (DAX 30)-Konzern mit 36 002 Fahrzeugen 3,5 Prozent mehr Autos los als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Montag am US-Sitz in Woodcliff Lake (US-Bundesstaat New Jersey) mitteilte. Ausschlaggebend war ein Plus von knapp einem Drittel bei den schweren geländewagenähnlichen Karossen, den sogenannten SUVs insbesondere mit den Modellen X3 und X5. Die Stammmarke BMW konnte insgesamt 3,3 Prozent mehr Autos verkaufen. Der neue 5er komme derzeit in einem schwierigen Umfeld für seinen Modelltyp auf den Markt, sagte BMW-Nordamerikachef Bernhard Kuhnt. Er sei aber optimistisch für die kommenden Monate. Die Kleinwagenmarke Mini wurde beim Absatz knapp 5 Prozent mehr Autos los./men/jha/