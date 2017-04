BoE/Carney erklärt Brexit-Verhandlungen zum Globalisierungstest

Von Jason Douglas

LONDON (Dow Jones)--Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, hat die anstehenden Verhandlungen über einen EU-Austritt Großbritanniens zum Test für den Globalisierungswillen großer Staaten erklärt. Bei einer Rede in London sagte Carney laut schriftlich verbreitetem Text, bei den Verhandlungen Großbritanniens mit der EU über die künftige Rolle des Finanzplatzes London bestehe die Chance, den freien Fluss von Kapital in Europa sicherzustellen.

Ein weitreichender Deal zwischen Großbritannien und der EU über Finanzdienstleistungen könnte anderen Ländern als Modell für bilaterale Handelsvereinbarungen dienen. "Ein solcher Ansatz könnte zum immensen Nutzen der Weltwirtschaft breitere Anwendung finden", sagte er. London sei "der Investmentbanker Europas". Er wolle sich im Gespräch mit den EU-Behörden dafür einsetzen, dass es in London auch künftig ein Clearing von Euro-Derivaten in einem "angemessenen Umfang" gebe.

Carney Worte unterstreichen, wie wichtig es für Großbritannien sei, trotz des geplantes EU-Austritts das wichtigste Finanzzentrum Europas zu bleiben. Premierministerin Theresa May hatte gesagt, sie strebe ein "weitreichendes und ehrgeiziges" Freihandelsabkommen mit der EU an. EU-Offizielle haben dagegen zum Ausdruck gebracht, dass sie Londons Rolle als Finanzzentrum reduzieren wollen. Zudem haben einige Banken bereits damit begonnen, Teile ihrer Geschäfte von Großbritannien in andere Länder zu verlagern.

April 07, 2017

