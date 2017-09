Boeing baut Satelliten für europäischen Betreiber SES

PARIS (dpa-AFX) - Der US-Konzern Boeing baut sieben Satelliten für den europäischen Betreiber SES Global in Luxemburg. Dank einer neuen Technik läute sein Unternehmen "eine neue Ära der Konnektivität ein", erklärte SES-Chef Karim Michel Sabbagh am Montag nach Angaben des Betreibers in Paris.

Das System (O3B-mPower) wird laut SES etwa vier Fünftel der Erdoberfläche abdecken und soll von 2021 eingeführt werden. Es nutze die Bandbreiten in einer besonders effizienten Weise. Ein Auftragswert wurde nicht mitgeteilt. Boeing baute nach eigenen Angaben bereits zwölf Satelliten für SES./cb/DP/tos