Boeing schüttet seit 1942 eine Dividende aus

Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing (ISIN: US0970231058, NYSE: BA) zahlt am 1. Dezember eine Quartalsdividende in Höhe von 1,42 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 10. November 2017. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern damit unverändert 5,68 US-Dollar an die Investoren aus.

Beim aktuellen Börsenkurs von 258,73 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2017) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,20 Prozent. Im Dezember 2016 steigerte Boeing die Ausschüttung um 30 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die sechste Dividendenanhebung in Folge. Seit dem Jahr 1942 wird ununterbrochen eine Dividende bezahlt.

Boeing ist im Jahr 1916 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Chicago, im US-Bundesstaat Illinois. Das Unternehmen beschäftigt rund 150.000 Mitarbeiter in über 65 Ländern. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2016 bei 94,6 Mrd. US-Dollar. Im Vorjahr betrug der Umsatz 96,1 Mrd. US-Dollar. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 24,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 23,90 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 66,07 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 154,40 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de