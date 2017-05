Boeing stoppt Testflüge wegen möglicher Qualitätsmängel

SEATTLE (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat die Testflüge seines neuen Modells 737-MAX wegen möglicher Triebwerksprobleme vorübergehend gestoppt. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen potentieller Qualitätsmängel, teilte der Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Rivale am Mittwoch mit. Man arbeite mit dem Zulieferer CFM daran, der Sache auf den Grund zu gehen. Boeing plant weiterhin, in diesem Monat den ersten der neuen Mittelstreckenjets auszuliefern.

Bei Anlegern kam die Nachricht dennoch schlecht an - die Boeing-Aktie fiel zeitweise um fast fünf Prozent. Für Boeing ist die neue Generation der 737-MAX, die als Konkurrenzmodell dem Airbus A320neo Paroli bieten soll, von hoher Bedeutung. Denn die Nachfrage nach den kleineren Maschinen ist groß, während sich für Jumbo-Jets derzeit kaum Kunden interessieren./hbr/DP/he