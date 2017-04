Börse-Chef Kengeter muss auf Vertragsverlängerung warten

Frankfurt (Reuters) - Hängepartie für Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter: Der Aufsichtsrat wird bei seiner nächsten Sitzung Ende April nach Aussagen aus Finanzkreisen zwar darüber beraten, wie "Plan B" nach der geplatzten Fusion mit der Londoner Börse LSE aussieht und mit welcher Strategie der Konzern in die Zukunft gehen will.

Derzeit sehe es aber nicht danach aus, dass dann auch schon Kengeters Vertrag verlängert werde, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Die Deutsche Börse wolle abwarten, wie die Insiderhandels-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Intern gebe es zwar weiter die Hoffnung, dass sich der Verdacht gegen Kengeter nicht erhärte. Aber zu früh wolle man sich auch nicht festlegen.

Die Deutsche Börse wollte sich zu den Informationen nicht äußern. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. Ein Abschluss des Verfahrens sei nicht absehbar, sagte eine Sprecherin.

Kengeters Vertrag läuft am 31. März 2018 aus. Nachdem er zunächst einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten hatte, wäre nun eine Verlängerung um fünf Jahre üblich. "In diesem Szenario - Stand heute - undenkbar", betonte einer der Insider. Die Ungewissheit ist unangenehm für alle Beteiligten. Top-Manager bekommen normalerweise ein Jahr im Voraus gesagt, ob sie bleiben dürfen. Dann haben Investoren, Mitarbeiter und Kunden Klarheit. Die Deutsche Börse riskiert nun, dass die Personalie Kengeter die Hauptversammlung am 17. Mai dominiert. Einige große Aktionäre haben bereits klargemacht, dass Kengeter bei einer Anklageerhebung gehen müsste.

Ermittler und Polizisten hatten Anfang Februar Kengeters Büro bei der Deutschen Börse sowie seine Wohnung im Frankfurter Westend durchsucht. Sie werfen Kengeter Insiderhandel vor: Der Vorstandschef hatte im Dezember 2015, gut zwei Monate vor dem Bekanntwerden der Fusionsgespräche mit der LSE, in großem Stil Aktien von Deutschlands größtem Börsenbetreiber gekauft. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft gab es zu diesem Zeitpunkt bereits Fusionsgespräche mit der LSE. Kengeter hält die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft für haltlos und auch die Deutsche Börse hat sich hinter ihn gestellt. Nach offiziellem Bekunden erwarb Kengeter die Aktien im Rahmen eines Vergütungsprogramm, dessen Eckdaten der Aufsichtsrat festgelegt hatte.

Auch die Finanzaufsicht BaFin nahm den Fall unter die Lupe. Zudem prüfte sie, ob die Börse die Öffentlichkeit rechtzeitig über die Fusionspläne informierte. Zu beiden Aspekten habe die Behörde bereits Anfang Februar eine Art Untersuchungsbericht an die Staatsanwaltschaft übergeben, sagte eine BaFin-Sprecherin nun.

Offiziell ist der milliardenschwere LSE-Deal Ende März am Veto der EU-Kommission gescheitert. Inoffiziell gab es zwischen Deutscher Börse und LSE aber schon länger Streit, ob nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt immer noch London Sitz der Megabörse sein könne. Manche Großinvestoren werfen Kengeter vor, die Fusion mit Blick auf den Brexit schlecht vorbereitet zu haben.