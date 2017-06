Börsengang der Schweizer Versandapotheke Zur Rose wird konkret

Zürich (Reuters) - Der Börsengang der Schweizer Versandapotheke Zur Rose nimmt Gestalt an.

Mit einem Initial Public Offering (IPO) an die Schweizer Börse SIX sollen noch in diesem Jahr mindestens 200 Millionen Franken (184 Millionen Euro) eingesammelt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Insider hatten Reuters jüngst gesagt, dass Zur Rose noch vor der Sommerpause den Gang an die Börse anpeilt. Die Versandapotheke ist auch in Deutschland unter der Marke " DocMorris " tätig.