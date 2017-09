Alibaba-Chef Jack Ma plant für sein nächstes Startup ein Milliarden-IPO

Schon seit Jahresbeginn wird über einen möglichen Börsengang des chinesischen Versicherungsunternehmens ZhongAn spekuliert. Nun ist es bestätigt: Alibaba -Chef Jack Ma hat die Genehmigung für den Börsengang seines Startups an der Hongkonger Börse erhalten. Auf diesem Weg will der Multimilliardär Aktien in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar anbieten, welche dem Unternehmen nach dem IPO einen Wert von rund 11 Milliarden US-Dollar zuschreiben würden.

FinTech-Star ZhongAn

Dabei hätte es das Unternehmen doch eigentlich gar nicht nötig. Gegründet wurde ZhongAn nämlich von den beiden Multimilliardären Jack Ma und Pony Ma. Während Jack Ma Chef und Hauptgründer von Alibaba ist, leitet Pony Ma das milliardenschwere chinesische Internetunternehmen Tencent QQ. Zudem gehört die Ant Financial, eine Tochtergesellschaft von Alibaba, zu den größten Aktionären von ZhongAn. Die Investmentbank CLSA hatte das Unternehmenskapital des Startups zuletzt auf acht Milliarden US-Dollar geschätzt und ZhongAn in einer Statistik der wertvollsten Unternehmen der FinTech-Branche auf den sechsten Platz hinter großen Giganten wie Paypal, Square und Stripe platziert.

Mit der Gründung von ZhongAn sollte ein Meilenstein in der chinesischen Versicherungsbranche gelegt werden. Die Idee der Multimilliardäre: Eine Gesellschaft, die Kunden Versicherungsprodukte ausschließlich über das Internet anbietet. Das Konzept kam gut an: Schon nach wenigen Jahren erwirtschafteten die Unternehmer Gewinne in Höhe von bis zu einer halben Milliarde US-Dollar pro Jahr. ZhongAn bietet Versicherungen unter anderem in den Bereichen Lifestyle Consumption, Reisen und Gesundheit an. Ein großer Teil des Geschäfts läuft über sogenannte Partnernetzwerke mit anderen Unternehmen, die es dem Versicherer erlauben, deren Produkte zu versichern. So kann man sich beispielsweise bei einer Bestellung auf Alibaba eine Versicherung für Warenrückgaben zulegen.

Der Börsengang

Berichten zufolge mussten die Unternehmer von ZhongAn 2016 einen Gewinnrückgang von 80 Prozent hinnehmen. Scheinbar wurden die Ausgaben für Verwaltung und IT unterschätzt. Möglicherweise ein Grund, wieso Jack Ma um weitere Investitionen wirbt? Die Hongkonger Börsenbetreiber dürfte es jedenfalls freuen. Der Aktienmarkt war in den letzten Jahren hauptsächlich von chinesischen Staatsunternehmen dominiert. Strenge Profitabilitätsvorgaben und Stimmrechtsvoraussetzungen haben in den letzten Jahren viele finanztechnologische Unternehmen abgeschreckt. Erst 2014 verließ Alibaba den Aktienmarkt in Hongkong und wagte dafür einen IPO in New York.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images, Gil C / Shutterstock.com

Wie die Versicherer vom Anlegerpublikum aufgenommen werden, wird die Zukunft zeigen. Sollte sich der IPO als erfolgreich erweisen, könnte es einen positiven Wandel in der FinTech-Branche in Hongkong hervorrufen und noch weitere Unternehmen zu einem Börsengang veranlassen. Am Montag können schon erste Aktien gezeichnet und ab dem 28. September gekauft werden. Als erste Anlaufstellen hierfür bieten sich die Credit Suisse JPMorgan und UBS , die den Börsenhandel begleiten werden. Die SoftBank Group hat sich bereits als Ankeraktionär fünf Prozent der Aktien gesichert.Redaktion finanzen.net