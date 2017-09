Leichtsinnigkeit oder gar Überschwänglichkeit sind aber fehl am Platze. Denn die Zeit hat und gelehrt, dass der Wind an der Börse auch ganz schnell wieder drehen kann.

Auf dem Berliner Börsentag, der größten Finanzmesse im Nordosten Deutschland, zeigen Finanzexperten, wie sich Anleger bei jeder "Großwetterlage" an den internationalen Finanzmerkten zu verhalten haben. Am 7. Oktober trifft sich das Who’s who der deutschen Finanzbranche im Ludwig-Erhard-Haus, fußläufig des S-Bahnhofs Zoologischer Garten. Aufgrund seiner extravaganten Architektur bezeichnen die Berliner das Gebäude der Berliner IHK auch liebevoll als ihr Gürteltier.

Von 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr erwartet die Besucher ein breites Spektrum an Ausstellern. Ob Banken, Vermögensverwalter, Broker oder FinTech-Unternehmen und Informationsdienstleister. Für jeden Besucher ist etwas dabei.

Das umfangreiche Vortragsprogramm richtet sich sowohl an Börseneinsteiger als auch an erfahrene Anleger und Trader. Mit sechs parallelen Vortragsbereichen kann sich jeder sein individuelles Programm selbst zusammenstellen. Die Vorträge reichen dabei vom Grundlagenvortrag "1x1 der Börse" über Informationen zu Anlage in Aktien, Fonds, Gold, Vorträgen zum Anlegerschutz bis hin zur Technischen Analyse und volkswirtschaftlichem Ausblick. Namenhafte Referenten, wie beispielsweise Heiko Thieme, Daniel Bernecker, Rocco Gräfe, Jochen Stanzl, Mick Knauff und Christian Röhl, stehen den Besuchern gerne Rede und Antwort.

Auf geht´s! Machen Sie sich ein unabhängiges Bild zu den aktuellen Trends beim Thema Geldanlage und holen Sie sich die Meinung der Experten für Ihre persönliche Anlageentscheidungen.

Der Eintritt zum Börsentag Berlin ist traditionell kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter www.boersentag-berlin.de erforderlich.

