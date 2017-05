Boko Haram lässt 82 entführte Mädchen frei

Abuja/Maiduguri (Reuters) - In Nigeria hat die Islamistenmiliz Boko Haram 82 entführte Mädchen freigelassen.

Im Gegenzug seien mehrere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe aus der Haft entlassen worden, teilte das Präsidialamt in der Nacht zum Sonntag mit. Eine Zahl wurde nicht genannt. Die Regierung bedankte sich bei der Schweiz und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz für die Hilfe bei den langwierigen Verhandlungen. Die Mädchen sollten in die Hauptstadt Abuja gebracht werden, wo ein Empfang bei Präsident Muhammadu Buhari geplant war.

Rund 270 Mädchen waren im April 2014 aus ihrer Schule im nordnigerianischen Chibok entführt worden. Im anfänglichen Chaos entkamen mehrere Dutzend von ihnen. Im Oktober vergangenen Jahres wurden 21 Mädchen ebenfalls nach Verhandlungen unter Vermittlung vom Roten Kreuz und der Schweizer Regierung freigelassen. 195 wurden aber immer noch vermisst.

Boko Haram kämpft mit äußerster Brutalität seit 2009 für einen eigenen streng islamischen Staat im Norden Nigerias. Die Gruppierung hat rund 15.000 Menschen getötet und Hunderte verschleppt. Die Entführung der Mädchen ist der bekannteste Fall. Viele Prominente beteiligten sich an einer Kampagne zur Rettung der Mädchen. Auch die Michelle Obama setzte als damalige First Lady der USA dafür ein und ließ sich mit einem Schild mit der Aufschrift "Bring back our girls" fotografieren.

Den nigerianischen Truppen ist es inzwischen mit Hilfe von Nachbarstaaten gelungen, große Teile der einst von Boko Haram kontrollierten Gebiete zurückzuerobern. Zuletzt haben die Islamisten wieder verstärkt Anschläge verübt. Dadurch bedrohen sie die Versorgung von 4,7 Millionen Menschen mit Lebensmitteln. Viele Hilfsgüter kommen Diplomaten zufolge gar nicht bei den Bedürftigen an. Mehr als zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Nigeria ist der größte Erdölexporteur Afrikas und mit 170 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land des Kontinents.