Bombardier-Aufsichtsrat tagt zu Umbauplänen

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Zughersteller Bombardier (Bombardier B) Transportation ist am Freitag der Aufsichtsrat zu weiteren Beratungen über den Umbau des Unternehmens zusammengetroffen. Die Zugsparte des kanadischen Flugzeug- und Bahnkonzerns Bombardier will weltweit 5000 Arbeitsplätze streichen. Wie sehr das die deutschen Standorte betrifft, ist offen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Beschäftigten nach der Sitzung in Berlin mehr Klarheit haben - das Unternehmen hatte angekündigt, ein Konzept im Juli vorzulegen.

Bombardier hat in Deutschland 8500 Beschäftigte. Die größten Standorte liegen in Hennigsdorf bei Berlin sowie in Görlitz und Bautzen in Sachsen. Erst im vergangenen Jahr waren 1430 Arbeitsplätze in Deutschland weggefallen, darunter viele von Leiharbeitern./bf/DP/stb