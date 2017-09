Bonavista Energy kündigt Dividende an

Die kanadische Bonavista Energy Corporation (ISIN: CA09784Y1088, TSE: BNP) zahlt eine Dividende von 0,01 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 0,04 CAD aus. Beim aktuellen Kursniveau von 2,91 CAD (Stand: 15. September 2017) beträgt die derzeitige Dividendenrendite somit 1,37 Prozent.

Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. Oktober 2017 (Record date: 29. September 2017). Ex-Dividenden Tag ist der 28. September 2017. Bonavista mit Sitz in Calgary wurde 1997 gegründet und ist in der Öl- und Gasexploration tätig. Der Konzern hatte im Dezember 2015 die Dividende um rund 70 Prozent auf den aktuellen Betrag gesenkt. Zuvor wurden 0,035 CAD je Anteilsschein ausgeschüttet. Darüber hinaus wurde im Jahr 2016 von einer monatlichen auf eine vierteljährliche Zahlungsweise umgestellt. Im zweiten Quartal 2017 lag der bereinigte Nettoertrag bei 17,93 Mio. CAD nach einem Verlust von 42,8 Mio. CAD im Vorjahr, wie am 27. Juli berichtet wurde.

Die Bonavista-Aktie wird an der Börse Toronto gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 769,47 Mio. CAD. (Stand: 15. September 2017).

Redaktion MyDividends.de