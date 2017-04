Branche lotet Chancen für deutschen Cannabis-Markt aus

BERLIN (dpa-AFX) - Die Freigabe von Cannabis auf Rezept für schwer kranke Patienten in Deutschland lässt die Gesundheitsbranche auf einen legalen Markt für die Hanfpflanze hoffen - nach dem Vorbild Kanadas und der USA. Der Biologe und Unternehmer Pierre Debs sagte am Rande einer "Cannabis-Business-Konferenz" in Berlin, die Chancen im Geschäft mit medizinischen Cannabis-Anwendungen seien hierzulande groß. Der Mitgründer des Start-ups MedCann aus St. Leon-Rot bei Heidelberg schätzt das Nachfragepotenzial auf langfristig bis zu 1,5 Millionen Patienten. Behörden rechnen vorerst mit weniger Kunden.

Ein neues Gesetz erlaubt es Ärzten seit März, Cannabis-Medikamente zu verschreiben - wenn alle übrigen Behandlungswege als ausgeschöpft gelten. Bisher war dafür eine Sondererlaubnis nötig, die nur relativ selten vergeben wurde. Im Regelfall sollen künftig zudem die Krankenkassen für die Behandlungskosten aufkommen. Grundsätzlich gibt es weiterhin aber auch Skepsis gegenüber einer fortschreitenden Liberalisierung bei Cannabis. So betonte die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen kürzlich im "Jahrbuch Sucht 2017": "Marihuana bleibt in Deutschland die Drogenart mit den mit Abstand höchsten Fallzahlen."