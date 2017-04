Brexit-Verhandlungen erst nach britischer Parlamentswahl

BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet mit einem Start der Brexit-Verhandlungen erst nach der vorgezogenen Neuwahl in Großbritannien am 8. Juni. Dies teilte sein Sprecher Margaritis Schinas am Mittwoch nach einem Telefonat Junckers mit der britischen Premierministerin Theresa May mit.

Eigentlich sollten die Gespräche über den EU-Austritt Großbritanniens beginnen, sobald die EU am 22. Mai ihre Vorbereitungen abgeschlossen hat. Zunächst sollten organisatorische Fragen geklärt werden. Schinas spielte die Verzögerungen herunter. Es sei immer ein Start der eigentlichen Verhandlungen im Juni geplant gewesen. Insofern sei nicht von einer Vertagung die Rede.

Allerdings ließ sprach er nun vom "Laufe des Juni", sobald die neue britische Regierung im Amt sei. May hatte die Neuwahl überraschend am Dienstag angekündigt, das Parlament sollte am Mittwoch zustimmen./vsr/DP/fbr