Brexit wälzt um: Hier könnten Londoner Banker zukünftig glücklich werden

Der Brexit ist mit weniger Handel und fehlenden Arbeitskräften sowie fehlende direkte europäische Investitionen verbunden - auch der Binnenmarkt und die britische Wirtschaft werden darunter leiden. So zieht der Austritt aus der EU ebenfalls für den Finanzsektor schwerwiegende Konsequenzen nach sich: Geldgeschäfte können nicht mehr ohne weiteres über London abgewickelt werden. Arbeitnehmer und Finanzdienstleister aus Großbritannien könnten deshalb einen Umzug oder einen zusätzlichen Standort in europäischen Städten in Betracht ziehen.

Anhand verschiedener Indikatoren ermittelte die Umzugsplattform Movinga die besten Städte für Londoner Banker. Das folgende Ranking stellt die Top 10 vor.



Platz 11: Das Ranking Wer als Banker aufgrund des Brexit einen neuen Standort innerhalb der EU sucht, sollte verschiedene Faktoren berücksichtigen. Steuerabgaben, Entfernung zu der Familie und Mietkosten spielen unter anderem wichtige Rollen in der Umzugsentscheidung. Europas führende Online-Umzugsplattform Movinga interessiert sich bevorzugt für berufsbedingte Umzüge und listete anhand verschiedener Indikatoren, unter anderem Steuerabgaben, Flugminuten, Grundbedarfskosten und Freizeitkosten, die besten EU-Städte für Banker auf. Stand ist der 25.07.2017 Quelle: movinga, Bild: Nomad Soul / Shutterstock.com

