Airbus-Chef stimmt Belegschaft auf "beträchtliche Bußen" ein

Die laufenden Ermittlungen in Großbritannien und Frankreich könnten zu "beträchtlichen Bußen" führen, heißt es in einem Brief von Enders an die 130.000 Mitarbeiter, der Reuters am Freitag vorlag. Airbus stünden "turbulente und verwirrende Zeiten" bevor. Der Konzern hatte sich 2016 bei den britischen Behörden selbst angezeigt. Der Verwaltungsrat stehe trotz der drohenden Strafen hinter ihm und Chefjustiziar John Harrison, schrieb Enders. Er bitte auch die Belegschaft, den Vorstand und den Verwaltungsrat zu unterstützen.

Zuvor war bekanntgeworden, dass die Staatsanwaltschaft in München kurz vor dem Abschluss von Ermittlungen im Zusammenhang mit schwarzen Kassen bei Airbus steht. Das Verfahren wegen des Verdachts der Untreue richtet sich gegen 16 Beschuldigte, Enders ist nicht darunter. Strafen gegen Unternehmen können deutsche Gerichte aber nicht verhängen.

