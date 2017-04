Briten betonen vor Brexit Engagement für Überseegebiet Gibraltar

London/Madrid (Reuters) - Großbritannien stellt sich im Vorfeld der Brexit-Verhandlungen demonstrativ hinter Gibraltar.

Das britische Überseegebiet im Süden Spaniens habe die volle Unterstützung der Londoner Regierung, sagte Premierministerin Theresa May am Sonntag. Großbritannien werde sich nie auf Vereinbarungen einlassen, bei denen Gibraltar gegen den Willen seiner Bewohner einem anderen Land zugeschlagen werde. Vielmehr werde die britische Regierung entschlossen mit Gibraltar für das bestmögliche Ergebnis der EU-Ausstiegsverhandlungen kämpfen, betonte May in einem Telefonat mit dem Regierungschef von Gibraltar, Fabian Picardo. Spanien hatte die Felsen-Halbinsel zwar 1713 an Großbritannien abgetreten, beansprucht sie aber weiter für sich.

Der Gibraltar-Streit zwischen Spanien und Großbritannien hat in der Vergangenheit wiederholt den Abschluss von Abkommen innerhalb der Europäischen Union (EU) verzögert. Mays Bekenntnis zu der Enklave folgt auf die jüngste Entscheidung in Brüssel, Spanien ein Vetorecht bei den Verhandlungen über die EU-Beziehungen zu Gibraltar nach dem Brexit zu geben. Spanien begrüßte den Schritt, Gibraltar protestierte. Vor 15 Jahren lehnten es 99 Prozent der Bewohner ab, dass Großbritannien seine Hoheit über Gibraltar mit Spanien teilt. Beim Brexit-Referendum im vergangenen Juni stimmten die Einwohner von Gibraltar allerdings auch mit überwältigender Mehrheit für einen Verbleib in der EU.